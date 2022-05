Barella dà un motivo di scelta all’Inter di Inzaghi: le ultime sulle sue condizioni – Sky

Barella ha fatto preoccupare non poco Inzaghi, l’Inter e i suoi tifosi al termine di Udinese-Inter. Le condizioni del centrocampista italiano sono una priorità in casa nerazzurra. E come riportato da Sky Sport, iniziano ad arrivare le prime notizie positive sul suo recupero

PRIMI MIGLIORAMENTI – Da Appiano Gentile arrivano positive novità sulle condizioni di Nicolò Barella, uscito dolorante prima del triplice fischio finale a Udine. Il centrocampista azzurro si è allenato con il gruppo. Barella sta meglio, ha meno fastidio e si avvia verso il recupero. Come riportato dal collega Andrea Paventi – inviato per Sky Sport ad Appiano Gentile -, ci sono anche buone possibilità di vederlo in campo, addirittura dal 1′, contro l’Empoli venerdì. La decisione ovviamente spetterà a Simone Inzaghi, che dovrà valutare se è il caso di schierare Barella titolare a cinque giorni dalla Finale di Coppa Italia contro la Juventus (vedi articolo). Rischio calcolato? In ogni caso, le condizioni del classe ’97 cagliaritano adesso rincuorano Inzaghi e tutta l’Inter. Per fortuna…