Gentile: «Inter può inciampare a Cagliari! Una cosa da non sottovalutare»

L’Inter e il Milan lottano per la conquista dello scudetto con i rossoneri avanti di due punti e in vantaggio negli scontri diretti. Riccardo Gentile – ospite negli studi di Sky Sport 24 -, mette i calendari delle due milanesi a confronto dando un peso specifico alla finale di Coppa Italia che i nerazzurri giocheranno l’11 maggio contro la Juventus

CALENDARIO E INCIAMPI – L’Inter e il Milan sono le protagoniste di un’appassionante lotta scudetto che vede i rossoneri in vantaggio di 2 punti oltre che negli scontri diretti. Riccardo Gentile mette a confronto i calendari delle due milanesi: «Il Milan gioca con il Verona che è in ottima forma, ha vinto a Cagliari contro una squadra che aveva bisogno di vincere. Poi l’Atalanta e il Sassuolo che è una squadra molto particolare, se è in giornata ha dimostrato di poter battere chiunque. Il Milan però può pareggiare una partita a differenza dell’Inter. L’inciampo può arrivare a Verona più che nelle altre due partite».

UNA PARTITA IN PIÙ – Gentile dà un peso specifico alla finale di Coppa Italia che l’Inter andrà a giocare contro la Juventus: «L’Inter ha in mezzo la finale di Coppa Italia ed è sempre positivo però è un qualcosa che toglie energie. Il pensiero ti va a una sfida importante, poi contro la Juventus avversaria sempre molto sentita. Le partite dell’Inter sono quattro e non può essere sottovalutata questa cosa. L’Inter affronterà l’Empoli che è un po’ meno di Verona, Atalanta e Sassuolo, poi però va a Cagliari. Ovviamente non c’è partita tra le due squadre, ma il Cagliari di ora lotta per la salvezza. Io continuo a pensare che difficilmente vedremo l’en plein da parte delle due squadre. Credo che un inciampo possa esserci, 9 punti su 9 non ci credo. L’inciampo dell’Inter quale potrà essere? Anche a Cagliari può arrivare perché quando c’è da lottare per la salvezza potrebbe essere una possibilità».