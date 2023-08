Inter-Egnatia, non solo Gosens: altri assenti, anche non per mercato

Prosegue il conto alla rovescia per Inter-Egnatia, l’ultima amichevole in programma prima dell’inizio del campionato. La squadra di Inzaghi è a Ferrara, non al completo perché mancano alcuni giocatori fuori: non solo Gosens.

LE ASSENZE – Per Inter-Egnatia si riduce il numero degli indisponibili per Simone Inzaghi. Rispetto all’amichevole di mercoledì a Salisburgo rientra Lautaro Martinez, che stamattina è regolarmente partito per Ferrara assieme ad altri ventuno suoi compagni. Il Toro aumenta così le opzioni in attacco, dove ci saranno anche Joaquin Correa (oggi compie gli anni) e Marcus Thuram in attesa del mercato. L’unico assente per un problema fisico è Francesco Acerbi, che prosegue il suo recupero a Milano sperando che ce la faccia per sabato col Monza. Con lui fuori dall’amichevole contro l’Egnatia anche altri giocatori che lasceranno l’Inter a breve. Se di Robin Gosens ormai si sa tutto, visto che è fatta per la sua cessione all’Union Berlino, si attende ancora una squadra per Eddie Salcedo. E non ci sono nemmeno Sebastiano Esposito, per il quale è a un passo il passaggio alla Sampdoria, e Giovanni Fabbian bloccato in attesa che si capisca cosa accadrà con Lazar Samardzic. Per Inter-Egnatia aggregati i giovani Giacomo Stabile e Aleksandar Stankovic (senza il fratello Filip), prima apparizione per l’ultimo acquisto Emil Audero (numero 77).