Chalobah fuori da Chelsea-Liverpool, ma mercato (e Inter) non c’entrano

Chalobah è uno dei tanti nomi che, a fine mercato, possono completare il reparto difensivo dell’Inter (ancora a caccia del sostituto di Skriniar). Da Chelsea-Liverpool, però, non arrivano indizi reali.



TENUTO FUORI – Trevoh Chalobah può lasciare il Chelsea entro la fine della sessione attuale di mercato, ma la sua assenza contro il Liverpool non è causa cessione in vista. Il difensore, segnalato come obiettivo dell’Inter per completare la difesa, è infortunato da due settimane. Si è fermato nel corso dell’amichevole col Fulham dello scorso 30 luglio, uscendo dopo quindici minuti. Due giorni fa, il Chelsea ha fatto sapere che Chalobah sta proseguendo la sua riabilitazione per tornare in gruppo.