Thuram, occasione da Inter-Egnatia: minuti per lui e altri da inserire – Sky

Thuram sarà titolare in Inter-Egnatia, partita amichevole che prenderà il via alle 20 a Ferrara. L’attaccante francese cerca il primo gol in nerazzurro e da Sky Sport arrivano conferme su come giocherà stasera.

LE NOVITÀ – Per Inter-Egnatia la formazione è più o meno definita, anche se manca qualcosa in rosa. In collegamento da Ferrara per Sky Sport 24, Andrea Paventi si divide tra campo e mercato: «Si lavora per cercare di consegnare a Simone Inzaghi un attaccante. Quelli che ha sono quelli che probabilmente inizieranno in campionato, motivo per cui proverà di nuovo la coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il giocatore francese ha bisogno di trovare tanta confidenza coi compagni, con la squadra e con l’ambiente. Magari anche sbloccarsi: quello conta poco, ma trovare un gol prima dell’inizio del campionato sarebbe importante per Thuram. Lautaro Martinez torna in campo dal 1′, dopo aver saltato l’amichevole di Salisburgo, occasione per Davide Frattesi e Yann Sommer. C’è anche Juan Guillermo Cuadrado, anche se il titolare rimane Denzel Dumfries. Quello che è importante per l’Inter è trovare la misura giusta e la velocità giusta nel palleggio, nelle conclusioni e nell’arrivare alla porta avversaria. Anche in fase difensiva, perché nell’ultima partita qualche gol l’ha preso e bisogna evitare di ripetere l’anno scorso».