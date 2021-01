Inter-Crotone, via al 2021: vietato ripetere il gennaio degli anni passati

Condividi questo articolo

Stadio Giuseppe Meazza San Siro Inter

Inter-Crotone è la prima partita del 2021 in Serie A. Alle ore 12.30 i nerazzurri possono trovare la vetta della classifica almeno per qualche ora, in attesa del Milan impegnato a Benevento, ma c’è da cancellare il rendimento drammatico degli ultimi anni a gennaio.

IL MESE NERO – Inter-Crotone arriva appena dopo le feste e porta con sé un’incognita. Riuscirà la squadra di Antonio Conte a smentire la tradizione negativa di gennaio? I dati sono drammatici: i nerazzurri hanno vinto solo una delle ultime nove partite di campionato giocate nel primo mese dell’anno, 1-3 a Napoli un anno fa. Le sette vittorie consecutive in Serie A hanno permesso di passare un Natale sereno, senza polemiche di alcun tipo. E quelle spuntate dal nulla sono state prontamente soffocate sul nascere (vedi articolo). Oggi inizia la seconda parte di stagione, che durerà sino a fine marzo, e avviarla col piede giusto sarebbe fondamentale per proseguire la corsa con il Milan.

TRE IN SETTE GIORNI – Inter-Crotone avvia subito un tour de force. L’Inter scende in campo oggi, mercoledì contro la Sampdoria a Genova e domenica prossima, sempre in trasferta, con la Roma. Scontato che Conte farà ruotare qualcuno nel corso della settimana, ma è altrettanto difficile che il grosso del turnover sia oggi. Tuttavia il tecnico, in conferenza, ha segnalato la possibilità di varianti come a Verona (vedi articolo). Dovrebbero tornare in panchina Alexis Sanchez e Matias Vecino, per quest’ultimo sarebbe la prima apparizione stagionale. Possibile il ritorno dal 1′ di Arturo Vidal, per Christian Eriksen invece si attende solo la cessione. Nel Crotone, in buona forma, solo un paio di dubbi a centrocampo (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 11 il countdown vero e proprio a Inter-Crotone, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).