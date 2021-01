Precedenti Inter-Crotone, Perisic “sblocca” i nerazzurri: il 9 la chiude

Perisic Inter

Inter-Crotone si giocherà oggi alle 12.30. Per i nerazzurri di Antonio Conte la sfida in programma a San Siro è valida per la quindicesima giornata della Serie A 2020-2021. Ecco i precedenti in casa contro gli squali.

I PRECEDENTI – Inter-Crotone di oggi a pranzo sarà la sfida numero cinque tra le due squadre. In casa dei nerazzurri sarà invece la partita numero tre. Nei precedenti a Milano l’Inter ha raccolto una vittoria e un pareggio. Nell’ultima sfida giocata a San Siro, il 3 febbraio 2018 i nerazzurri di Luciano Spalletti, pareggiarono infatti per 1-1 contro il grande ex Walter Zenga. Al vantaggio siglato da Éder nel primo tempo rispose Andrea Barberis nella ripresa.

I PRECEDENTI CURIOSI – Inter-Crotone di oggi è la prima sfida del 2021 non solo per i nerazzurri, ma per tutta la Serie A in questo nuovo anno. La squadra di Antonio Conte cerca quindi un’importante vittoria per ricominciare al meglio visto il tour de force di gennaio. Rivediamo intanto quella che è l’unica vittoria casalinga contro i rossoblù. Torniamo al 6 novembre 2016 e alla vittoria per 3-0 contro il Crotone guidato da Davide Nicola. Sulla panchina dell’Inter c’era Stefano Vecchi. Frank de Boer era appena stato esonerato e un altro Stefano (Pioli) era pronto a sedersi sulla panchina nerazzurra. In un match bloccato i nerazzurri riuscirono ad avere la meglio solo nel finale grazie prima al vantaggio di Ivan Perisic con una bella azione personale all’84’ e poi con la doppietta di Mauro Icardi (uno dei due gol su calcio di rigore). Di seguito la sintesi di quell’Inter-Crotone nel video pubblicato sull’account YouTube della Lega Serie A.