Inter-Crotone, per Stroppa previsti cambi in formazione in mezzo. Con chi?

Inter-Crotone avvia il 2021 della Serie A domani alle ore 12.30. Per Stroppa la formazione è pressoché fatta, ma la non convocazione di Benali e Cigarini (vedi articolo) apre qualche minimo dubbio su chi ci sarà in mezzo al campo nella partita di San Siro. Per il resto previste poche novità nell’undici ospite.

LE SICUREZZE – Per Inter-Crotone non dovrebbero esserci particolari rivoluzioni di formazione da parte di Giovanni Stroppa. Scontata la presenza di Junior Messias in attacco con Simy: il brasiliano, autore di una doppietta nel 2-1 col Parma del 22 dicembre che ha tolto il Crotone dall’ultimo posto, è stato impiegato anche come centrocampista ma visto il rendimento realizzativo è improbabile che ciò accada di nuovo domani. Anche la difesa è certa, con l’ex Alex Cordaz fra i pali. Dietro ci saranno Sebastiano Luperto, Luca Marrone (allenato da Antonio Conte ai tempi della Juventus) e Lisandro Magallan. Sugli esterni Pedro Pereira e Arkadiusz Reca.

CAMBI PER INTER-CROTONE – Qualche minimo ballottaggio per Stroppa in vista della sfida contro l’Inter c’è. L’assenza di Ahmad Benali e Luca Cigarini è un duro colpo, ma entrambi sono stati assenti per diverse partite dei calabresi. Il grande favorito per la sostituzione è Jacopo Petriccione, con l’ex Lecce che dovrebbe fare il centrale di centrocampo. Dei due interni uno sarà Salvatore Molina, che durante le feste ha anche rinnovato il suo contratto, l’altro è ancora da definire. Milos Vulic sembra favorito su Niccolò Zanellato, anche se l’ex Milan è stato impiegato molto di recente. Lo stato di forma della formazione calabrese sta migliorando, dopo un inizio negativo, e il fatto di aver dato continuità alla stessa formazione è uno dei punti di forza. Questa la probabile formazione di Stroppa per Inter-Crotone: Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, S. Molina, Petriccione, Vulic, Reca; Messias, Simy.