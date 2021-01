Serie A 2020-2021, 15ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati

Serie A che gioca la quindicesima giornata di campionato tutta oggi: ecco la situazione disciplinare, con i diffidati e gli squalificati per le dieci partite odierne. Caso Rabiot: il francese salterà Juventus-Udinese di stasera perché, nonostante non sia stato messo in distinta contro la Fiorentina, la sua sanzione (per la partita rinviata col Napoli) si riattivava il giorno dopo.

SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 15ª GIORNATA

INTER-CROTONE domenica 3 gennaio ore 12.30

Diffidati Inter: Marcelo Brozovic (prossima partita Sampdoria in trasferta)

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Crotone: nessuno (prossima partita Roma in casa)

Squalificati Crotone: nessuno

ATALANTA-SASSUOLO domenica 3 gennaio ore 15

Diffidati Atalanta: Berat Djimsiti, Cristian Romero, Rafael Toloi (prossima partita Parma in casa)

Squalificati Atalanta: nessuno

Diffidati Sassuolo: Domenico Berardi (prossima partita Genoa in casa)

Squalificati Sassuolo: nessuno

CAGLIARI-NAPOLI domenica 3 gennaio ore 15

Diffidati Cagliari: nessuno (prossima partita Benevento in casa)

Squalificati Cagliari: nessuno

Diffidati Napoli: nessuno (prossima partita Spezia in casa)

Squalificati Napoli: nessuno

FIORENTINA-BOLOGNA domenica 3 gennaio ore 15

Diffidati Fiorentina: Gaetano Castrovilli (prossima partita Lazio in trasferta)

Squalificati Fiorentina: Cristiano Biraghi (una giornata)

Diffidati Bologna: Nicolas Dominguez, Danilo Larangeira, Mattias Svanberg, Takehiro Tomiyasu (prossima partita Udinese in casa)

Squalificati Bologna: nessuno

GENOA-LAZIO domenica 3 gennaio ore 15

Diffidati Genoa: Milan Badelj, Mattia Bani, Edoardo Goldaniga (prossima partita Sassuolo in trasferta)

Squalificati Genoa: nessuno

Diffidati Lazio: Felipe Caicedo, Mohamed Fares, Lucas Leiva (prossima partita Fiorentina in casa)

Squalificati Lazio: nessuno

PARMA-TORINO domenica 3 gennaio ore 15

Diffidati Parma: Hernani (prossima partita Atalanta in trasferta)

Squalificati Parma: nessuno

Diffidati Torino: Tomas Rincon (prossima partita Verona in casa)

Squalificati Torino: nessuno

ROMA-SAMPDORIA domenica 3 gennaio ore 15

Diffidati Roma: Bryan Cristante (prossima partita Crotone in trasferta)

Squalificati Roma: nessuno

Diffidati Sampdoria: Albin Ekdal, Gaston Ramirez (prossima partita Inter in casa)

Squalificati Sampdoria: Keita Baldé Diao (una giornata)

SPEZIA-VERONA domenica 3 gennaio ore 15

Diffidati Spezia: Nahuel Estévez, Salva Ferrer (prossima partita Napoli in trasferta)

Squalificati Spezia: Claudio Terzi (una giornata)

Diffidati Verona: Federico Dimarco (prossima partita Torino in trasferta)

Squalificati Verona: nessuno

BENEVENTO-MILAN domenica 3 gennaio ore 18

Diffidati Benevento: nessuno (prossima partita Cagliari in trasferta)

Squalificati Benevento: nessuno

Diffidati Milan: nessuno (prossima partita Juventus in casa)

Squalificati Milan: Theo Hernandez (una giornata)

JUVENTUS-UDINESE domenica 3 gennaio ore 20.45

Diffidati Juventus: Adrien Rabiot (prossima partita Milan in trasferta)

Squalificati Juventus: Juan Guillermo Cuadrado (una giornata), Adrien Rabiot (una giornata)

Diffidati Udinese: nessuno (prossima partita Bologna in trasferta)

Squalificati Udinese: Rodrigo Becao (una giornata)

Il regolamento della Serie A prevede che si venga squalificati alla quinta ammonizione, alla decima, alla quattordicesima, alla diciassettesima, alla diciannovesima e a ogni successiva, venendo diffidati al precedente cartellino giallo.