Inter, concluso il primo allenamento dal rientro – Sky

L’Inter ha appena concluso il primo allenamento dal rientro dai due giorni di stop dopo la vittoria contro la Fiorentina. Tra i presenti nomi importanti su cui lavorare per Simone Inzaghi su Sky Sport.

FIDUCIA – Si è appena concluso il primo allenamento dell’Inter dopo i due giorni di riposo concessi ai giocatori per lo stop da nazionali. Simone Inzaghi avrà il compito in questa settimana di lavorare su chi sta riscontrando maggiori difficoltà nel periodo corrente. Ad Appiano Gentile sono rimasti Stefano Sensi, out domenica per un affaticamento, Henrikh Mkhitaryan, Davy Klaassen appena arrivato dall’Ajax, Francesco Acerbi che deve recuperare definitivamente dal problema al soleo. Sono presenti anche altri, come Emil Audero, ma sugli ultimi quattro il tecnico deve focalizzarsi. C’è bisogno di fiducia, ma soprattutto di una forma fisica adeguata in vista del derby del 16 settembre con il Milan.