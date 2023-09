Inter con 17 in nazionale, in vista del Milan un problema in più

L’Inter da domani sarà protagonista con ben diciassette convocati in nazionale su venticinque giocatori in rosa. In vista del derby col Milan di sabato 16 c’è un problema in più per Inzaghi.

L’ASSENZA – L’Inter questo pomeriggio riprende ad allenarsi ad Appiano Gentile e lo fa con meno di un terzo della rosa. Normale, quando ci sono le soste per le nazionali: sono diciassette i convocati, mentre il Milan ne ha “solo” quattordici. Il derby è distante dieci giorni, ma per tutta la settimana Simone Inzaghi lavorerà con un gruppo ridottissimo, aggregando Primavera (fra chi non è andato con le nazionali giovanili, peraltro). Se finora si parla di una gestione standard, ossia di un qualcosa che vale sempre con le soste, il problema si presenta guardando le date. Mancano dieci giorni a Inter-Milan, ma per preparare la partita ce ne saranno molti di meno. E il guaio grosso è che la maggior parte dei diciassette convocati di Inzaghi finiranno di giocare martedì 12, ossia nell’ultimo giorno di date FIFA. Una sfortuna del calendario, ovviamente casuale, ma che crea un problema in più.

DI RITORNO – A finire per primi dell’Inter saranno Kristjan Asllani, Stefan de Vrij e Denzel Dumfries, che giocano domani e domenica. Lunedì ultima per Lucien Agoumé (in campo anche domani), ma non sarà certo titolare in Inter-Milan. Martedì 12, invece, chiudono i cinque dell’Italia (Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco e Davide Frattesi), con loro gioca sabato e martedì anche Yann Sommer mentre Marko Arnautovic ha la prima domani (amichevole) e l’ultima il 12. Stesse date per Benjamin Pavard e Marcus Thuram, che però l’amichevole ce l’hanno fra sei giorni (si spera possano essere esentati…), stesso giorno dell’amichevole di Hakan Calhanoglu in campo pure l’8. Il guaio è sui sudamericani: Juan Guillermo Cuadrado, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez saranno impegnati martedì notte, dovendo tornare dal Sud America. E a Milano saranno solo giovedì 14, a quarantotto ore da Inter-Milan, col guaio di fuso orario e lungo viaggio.

L’AVVERSARIO – E il Milan? Simile, ma leggermente meno pesante. Come i due dell’Inter anche Olivier Giroud, Theo Hernandez e Mike Maignan hanno le stesse date con la Francia (Irlanda domani e Germania il 12). Rafael Leao col Portogallo gioca venerdì e lunedì, così come Rade Krunic con la Bosnia, Simon Kjaer con la Danimarca, Luka Jovic con la Serbia e Tijjani Reijnders con l’Olanda domani e domenica. Solo una partita per Samuel Chukwueze, domenica in Nigeria. Chiudono il 12, così come i tre francesi, anche Noah Okafor, Malick Thiaw e Fikayo Tomori (squalificato contro l’Inter). Più Yunus Musah e Christian Pulisic, che saranno impegnati quando in Italia sarà già mercoledì e negli Stati Uniti (in amichevole).