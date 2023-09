Cecchi: «Inter imprendibile contro la Fiorentina. Più squadra»

Il mercato è finito da qualche giorno, Stefano Cecchi ha voluto far notare su Radio Sportiva il miglioramento dell’Inter in campionato.

LAVORO – Un ottimo inizio di campionato per Inzaghi e i suoi: «Prima che il campionato iniziasse pensavo l’Inter avesse perso qualcosa con l’addio di Lukaku e Dzeko e l’arrivo di Thuram. I nerazzurri mi hanno impressionato per potenza e forza invece, questo ci dimostra che tutto non dipende dal valore dei singoli. C’è il gruppo che conta. Ho l’impressione che l’Inter sia più squadra dello scorso anno, l’ho vista come una vera e propria ondata sulla Fiorentina. Sul secondo gol contro la Viola sono imprendibili, improvvisamente in 4 tocchi sono arrivati in porta senza poter essere fermati».