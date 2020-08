Inter, col Leverkusen niente clean sheet ma prova difensiva superata

L’Inter si ferma a cinque. Col Bayer Leverkusen è arrivato un gol al passivo, interrompendo la striscia di clean sheet consecutivi. Ma la difesa di Conte ha retto bene.

STRISCIA INTERROTTA – Alla sesta partita la difesa dell’Inter si riposò. Dopo cinque gare consecutive senza subire gol contro il Bayer Leverkusen Handanovic ha dovuto raccogliere un pallone dal fondo della sua rete. Già contro il Getafe in verità era servito un clamoroso errore dal dischetto per mantenere la porta inviolata. Stavolta Havertz non ha sbagliato. Questo però non dice tutto della prova della difesa di Conte.

GARA POSITIVA – Il gol dei tedeschi nasce da un’azione particolare. Non certo studiata in allenamento. Anche se va detto che dopo diversi rimpalli Volland e Havertz hanno scambiato in modo pregevole, tagliando fuori tutti i difensori nerazzurri. Il gol subito come detto non rende negativa la prova generale dell’Inter in difesa. Anzi. Il Leverkusen è squadra con molto talento offensivo, diffuso, che ama possesso e scambi corti. L’esatto opposto del Getafe, per dire. I tedeschi in Europa League hanno segnato 10 gol in 5 partite e la loro media di tiri a gare è oltre 14. In stagione i gol totali sono 91.La difesa di Conte ha concesso solo 9 tiri, di cui 2 in porta. Handanovic ha fatto una parata, su un tiro centrale. La prova difensiva è stata corale, con grande attenzione a pressing alto e posizionamenti. Organizzazione, testa e convinzione nei propri mezzi. Prova superata.