FOTO – Lukaku “sbuffa” e trascina l’Inter: “Alla fase successiva”

Anche ieri Romelu Lukaku si è reso protagonista in Inter-Bayer Leverkusen realizzando un gran gol – il secondo – e contribuendo alla conquista della semifinale di Europa League. Il giorno dopo l’attaccante belga ha pubblicato una foto attraverso i social.

FASE SUCCESSIVA – Romelu Lukaku con il gol realizzato in Inter-Bayer Leverkusen ieri ha superato quota 30 gol stagionali, dimostrando ancora una volta tutte le sue qualità di leader e trascinatore della squadra. L’attaccante belga, più volte colpito dai tedeschi ieri durante la partita, ha realizzato un gol dei suoi concluso nel migliore dei modi calciando addirittura da terra. L’attaccante belga attraverso i social oggi ha pubblicato due foto che lo ritraggono in campo proprio in occasione del 2-1: “😤💪🏿 Alla fase successiva”. Di seguito il post pubblicato su Twitter.