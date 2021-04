Inter-Cagliari, Semplici lavora sul possesso palla. Ancora 4 assenti a parte

Inter-Cagliari è il lunch match di questo weekend. Per l’occasione il tecnico rossoblù Semplici sta preparando la sua squadra con un lavoro molto specifico. Di seguito il report dell’allenamento odierno

POSSESSO PALLA – “Il Cagliari ha lavorato questa mattina al Centro Sportivo di Assemini. Nel mirino dei ragazzi di mister Leonardo Semplici la gara di domenica: allo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano sarà Inter-Cagliari. La seduta odierna, avviata con degli esercizi di attivazione, è proseguita con delle esercitazioni sul possesso palla. Partite a tema tattico, in chiusura sessione dedicata alle palle inattive. Sempre in personalizzato Luca Ceppitelli, Nahitan Nandez, Riccardo Sottil e Matteo Tramoni. La squadra si ritroverà domani mattina, venerdì 9 aprile, ad Asseminello per un nuovo allenamento”.

Fonte: Sito Ufficiale del Cagliari [CagliariCalcio.com]