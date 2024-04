Inter-Cagliari, Inzaghi ha scelto in difesa! In attacco due favoriti – Sky

L’Inter si prepara alla sfida al Cagliari di domenica sera. Inzaghi, senza Pavard e Lautaro Martinez, è pronto a ridisegnare la formazione: in attacco due favoriti, in difesa scelta fatta

FAVORITI – L’Inter quest’oggi tornerà al lavoro per preparare la sfida al Cagliari di domenica sera. Inzaghi, senza gli squalificati Pavard e Lautaro Martinez, deve ridisegnare la formazione. Secondo quanto riferito da Sky Sport in difesa, per sostituire il francese, ci sarà certamente Bisseck. In attacco, senza il ‘Toro’, i favoriti per partire titolare contro i sardi sono Thuram ed Arnautovic. Parte dietro Sanchez, che proverà a far cambiare idea ad Inzaghi nel corso della settimana.