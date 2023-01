Inter, Brozovic e Handanovic ancora a parte: fissato rientro in gruppo! – Sky

L’Inter si sta allenando ad Appiano Gentile dove è regolarmente presente anche Skriniar (vedi articolo). Secondo le ultimissime di Matteo Barzaghi, inviato per Sky Sport, Brozovic e Handanovic lavorano ancora a parte. Fissato il rientro in gruppo

ULTIME DAL CAMPO – L’Inter lavora ad Appiano Gentile in vista del quarto di finale di Coppa Italia con l’Atalanta in programma domani (martedì) a San Siro alle 21 (vedi probabile formazione). Secondo le ultime di Matteo Barzaghi, mentre Milan Skriniar si allena regolarmente con i compagni nonostante sia con un piede già al PSG, Marcelo Brozovic e Samir Handanovic lavorano ancora a parte. La novità è che è stato fissato il loro rientro in gruppo, ovvero mercoledì. Derby nel mirino.