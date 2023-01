Barzaghi: «Skriniar in attesa ad Appiano! In caso di permanenza…»

Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato della situazione relativa a Milan Skriniar. Il difensore slovacco, al momento, si trova ad Appiano Gentile

ATTESA – Queste le ultime da Barzaghi: «Skriniar? È arrivato in macchina con Dimarco, si è allenato con i compagni. E qui in attesa di capire cosa succederà e non credo possa giocare domani sera anche se dovesse restare. Se dovessero arrivare novità in chiave mercato lascerà il ritiro».