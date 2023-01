Longhi: «Skriniar? Vi svelo com’è andata con Marotta! Una perplessità»

Skriniar attualmente si trova ad Appiano Gentile dove lavora regolarmente in vista di Inter-Atalanta (vedi ultime), ma da un momento all’altro potrebbe cambiare tutto qualora il PSG presentasse l’offerta giusta per portarlo subito a Parigi. Intanto Bruno Longhi svela un retroscena legato al rapporto tra lo slovacco e la squadra. Di seguito il suo intervento a Microfono Aperto su Radio Sportiva

RETROSCENA – Milan Skriniar lascerà l’Inter, la notizia ormai è quasi ufficiale. Intanto Bruno Longhi svela un retroscena: «Situazione deteriorata direi di no, è diventata di dominio pubblico ma si sapeva da tempo. Già tempo fa Marotta ha comunicato alla squadra che Skriniar sarebbe andato via e il difensore davanti allo stesso dirigente ha detto “direttore, non si preoccupi perché li ho già avvertiti io”. Da quel che si sa dovrebbe andare via a giugno anche perché il PSG non ha bisogno di un difensore, stava cercando un esterno d’attacco».

SOSTITUTI – Longhi prosegue esprimendo una preferenza sui possibili sostituti (vedi ultime): «Al di là di questo cercare un difensore, alla luce di quelli che ci sono, io preferirei Demiral perché ha un’esperienza in più. Becao non è nemmeno un nazionale. Maguire sarebbe perlomeno disastroso se venisse a giocare in Italia. Penso che se la siano inventati gli inglesi questa cosa».

PERPLESSITÀ – Longhi chiude con una riflessione sull’eventuale permanenza dello slovacco: «Il caso Skriniar è diventato tale proprio perché era ormai ben noto all’interno del mondo Inter, quello che mi lascia perplesso è che da quanto dicono è un ragazzo sensibile e nel caso in cui dovesse rimanere diverrebbe problematica la sua convivenza al cospetto di una tifoseria che fa il bello e il cattivo tempo. I tifosi sono in grado di condizionare le prestazioni dei giocatori».