Milan, altra tegola per Pioli! Infortunio per un titolare ed Inter a rischio – Sky

Nuova tegola per il Milan di Stefano Pioli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Ismael Bennacer si è fermato per infortunio

STOP – Il Milan deve fare i conti con un altro infortunio. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Bennacer si è fermato quest’oggi per un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Appare a rischio, quindi, la presenza del centrocampista algerino per il derby contro l’Inter in programma domenica sera.