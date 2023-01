Milan, ritiro anticipato prima dell’Inter! Il programma pre-Derby – Sky

Il Milan, reduce dalla brutta sconfitta contro il Sassuolo, si prepara al derby contro l’Inter in programma domenica sera. Peppe Di Stefano, in collegamento su Sky Sport, fornisce le ultime sul programma dei rossoneri

PROGRAMMA – Il Milan si prepara alla sfida con l’Inter. Da Peppe Di Stefano le ultime notizie sulla squadra di Pioli: «Oggi era in programma un allenamento facoltativo. Dodici o tredici elementi della squadra si sono presentati a Milanello, soprattutto gli infortunati. I dirigenti, presenti al centro sportivo, parleranno alla squadra. Era stata paventata l’ipotesi di un ritiro positivo, probabilmente ci sarà un ritiro anticipato al sabato, o al venerdì. Nessuna posizione, ma per ricompattare l’ambiente in vista del Derby che è la partita più difficile ma può essere quella della svolta».