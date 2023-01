Inter-Atalanta, nuova chance per Correa? Fuori Skriniar e un big in mezzo – SM

Inter-Atalanta è la sfida in programma domani (martedì) a San Siro alle ore 20.45, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Inzaghi, alle prese con la grana Skriniar (vedi ultime), è orientato a fare turnover ma non in maniera radicale. Secondo le ultime di sportmediaset.it, in difesa sarà difficile vedere lo slovacco dal 1′ mentre in mezzo al campo potrebbe toccare ad Asllani

TURNOVER – Inter-Atalanta sarà il primo quarto di finale di Coppa Italia in programma domani (martedì) a San Siro alle ore 21.00. Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria in campionato sul campo della Cremonese, vuole assolutamente conquistare il passaggio del turno ma nello stesso tempo dovrà ragionare sull’undici iniziale dato che domenica 5 febbraio andrà in scena il derby con il Milan. Ecco allora che un minimo di turnover è auspicabile, ma senza esagerare. Il caso Milan Skriniar continua a tenere banco, ecco perché il tecnico nerazzurro potrebbe lasciarlo in panchina. In mezzo al campo possibile riposo per Hakan Calhanoglu. In attacco riposa Edin Dzeko ma non Lautaro Martinez.

Inter-Atalanta, Skriniar dalla panchina. In attacco nuova chance per Correa?

INTER probabile formazione (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lautaro Martinez