Inter, Brozovic dal 1′ con la Sampdoria? Un’opzione su tutte per Inzaghi – Sky

L’Inter è tornata a lavorare ad Appiano Gentile in vista della trasferta di Genova contro la Sampdoria (vedi ultime). Matteo Barzaghi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport, fa il punto sul rientro di Brozovic e sulle opzioni a disposizione di Inzaghi

ROTAZIONI – L’Inter di Simone Inzaghi sta preparando la sfida di campionato contro la Sampdoria in programma lunedì alle 20.45. Secondo le ultime di Matteo Barzaghi, il ritorno di Marcelo Brozovic apre diverse prospettive: «L’allenamento dell’Inter sta cominciando, Brozovic è rientrato nel derby per uno scampolo di partita ma l’attesa è per quando sarà titolare e a Genova contro la Sampdoria potrebbe già esserci questa occasione. Ma come cambiare un centrocampo che sta facendo molto bene con il ritorno del croato? Le opzioni sono diverse, se dovessimo stare a quello che Inzaghi ha fatto al derby, ha sostituito Mkhitaryan spostando Calhanoglu mezzala e mettendo in cabina di regia Brozovic. Significa che ci saranno più rotazioni perché Brozovic comunque non può essere un problema. Ora torna a disposizione in buone condizioni fisiche e potrà dare una mano a tutti gli altri».