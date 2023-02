Belardi: «Tatarusanu migliore in campo in Inter-Milan! Senza di lui…»

Emanuele Belardi, ex calciatore oggi dirigente sportivo, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva ha parlato a proposito di Inter-Milan

MIGLIORE – Queste le considerazioni di Belardi: «Il periodo di flessione del Milan non è solo colpa di Tatarusanu. Tranne nella penultima in casa in cui ha commesso degli errori, nelle altre errori non ne ho visti. Contro l’Inter il migliore in campo è stato lui. Senza di lui forse la partita prendeva un margine diverso. Ha fatto 2 o 3 interventi molto importanti»