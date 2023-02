Santini: «Skriniar? Cosa vuoi fare con un club che copre debiti con altri debiti?»

Skriniar ha deciso di dire addio all’Inter a giugno per sposare il progetto del PSG. Il giornalista Fabio Santini, intervenuto nel corso di Maracanà su TMW Radio, torna sulla questione rinnovo svelando un aneddoto. Di seguito le sue dichiarazioni

ORIENTAMENTO FUTURO – Milan Skriniar non ha rinnovato con l’Inter e a giugno sarà un nuovo giocatore del PSG. Fabio Santini svela un aneddoto sulla questione rinnovo: «Aggiungerei una cosa extra campo, ovvero le difficoltà di un orientamento preciso sul futuro. A me risulta che si poteva arrivare a un accordo con Skriniar ma lo stesso difensore chiedeva verso che squadra si andrà in futuro, visto che era anche il capitano. Cosa vuoi fare con una società che pensa di coprire i debiti con altri debiti o vendendo ogni anno i migliori calciatori che ha in rosa?».