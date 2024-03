Inter, basta rimpianti: testa solo al Napoli! Ritiro e obiettivo bis − TS

L’Inter non vuole piangersi addosso dopo l’eliminazione dalla Champions League. Come racconta Tuttosport, stasera Inzaghi e la squadra dormiranno ad Appiano Gentile per rimanere concentrati sulla sfida al Napoli.

OBIETTIVI − Inter, nella testa solo il Napoli. Basta rimpianti dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Atletico Madrid, che ai quarti affronterà il Borussia Dortmund. Simone Inzaghi vuole tutta la squadra concentrata in vista della partita di domani sera a San Siro, che peraltro sarà quasi nuovamente esaurito. C’è da portare a termine una missione straordinaria: la vittoria dello Scudetto. Per farlo, l’Inter stasera rimarrà in ritiro ad Appiano Gentile. L’Inter può andare a caccia pure del record di punti in Serie A, che rimane ad appannaggio della sola squadra di Roberto Mancini 2006-07, annata chiusa con 97 punti. Inoltre, continuando con questo ritmo, la Beneamata potrebbe anche scavallare la Juventus di Antonio Conte, che nella stagione 2013-14 vinse lo scudetto con 102 punti. Non solo obiettivi di squadra, ma anche personali. Qui c’è il Toro Lautaro Martinez. L’argentino, 23 gol in campionato, mira ai 36 gol realizzati dai suoi predecessori Immobile e Higuain. Non è facile, ma il dieci dell’Inter ci proverà.

Fonte: Tuttosport – S.P