Inter-Napoli, quattro out! Inzaghi con 3 cambi: la probabile formazione − CdS

Inter-Napoli è il posticipo che chiude la ventinovesima giornata di campionato e anche il mese di marzo della Serie A. Simone Inzaghi prepara dei cambi dopo Madrid.

LE ULTIME − Si va verso Inter-Napoli, sfida che potrebbe definire una volta per tutte il passaggio di consegne sullo scudetto tra i campioni uscenti e quelli ormai prossimi alla seconda stella. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di quattro giocatori. Infatti, Carlos Augusto ritornerà dopo la sosta per le nazionali. Come riferisce il Corriere dello Sport, oltre al brasiliano out anche Arnautovic più i due lungodegenti Sensi e Cuadrado. Rispetto alla sfida di Madrid, dovrebbero esserci tre cambi dall’inizio: Acerbi per de Vrij, Darmian per Dumfries e Frattesi per Mkhitaryan. La probabile formazione dell’Inter:

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.