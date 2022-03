Inter atterrata a Liverpool: tutto pronto per la gara di domani

L’aereo dell’Inter partito alle 17 da Malpensa (vedi articolo) è da poco atterrato a Liverpool, dove domani i nerazzurri sono attesi da una vera e propria mission impossible.

ARRIVO IN INGHILTERRA – È appena arrivato a Liverpool l’aereo che, partito alle 17, ha portato l’Inter in Inghilterra. I nerazzurri sono pronti ad affrontare una sfida ricca di fascino in uno degli stadi più storici del calcio mondiale. Sfida che i nerazzurri cercheranno di onorare al massimo nonostante il risultato sfavorevole dell’andata. Come sottolineato, sono 23 i membri del gruppo squadra portati in trasferta da Simone Inzaghi.