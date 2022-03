FOTO – Inter, Gosens verso il Liverpool con entusiasmo: due insieme a lui

L’Inter è partita per Liverpool dove domani sera alle 21.00 affronterà la squadra di Jurgen Klopp ad Anfield nel ritorno degli ottavi di Champions League (vedi articolo). Gosens, che ha esordito a San Siro contro la Salernitana confezionando un assist per Dzeko, si avvicina alla sfida con un sorriso condiviso

ARMA A GARA IN CORSO – L’Inter domani sera scenderà in campo nel mitico stadio di Anfield contro il Liverpool di Jurgen Klopp che parte dal vantaggio dell’andata (0-2). Robin Gosens è tornato a disposizione di Simone Inzaghi e dopo lo spezzone di gara con la Salernitana è pronto a fare la sua parte contro i Reds. Il tedesco non sarà presumibilmente titolare ma è comunque abile e arruolabile a partita in corso, magari per concedere un po’ di riposo a Ivan Perisic.

L’ex Atalanta su Instagram sorride insieme ad Hakan Calhanoglu e Andrei Radu in attesa della grande notte di Champions League.