Liverpool-Inter, squadra partita per l’Inghilterra: in 23 in gruppo

L’Inter è partita poco fa direzione Liverpool, dove domani alle 21 giocherà il ritorno degli ottavi di Champions League. Come anticipato da Inzaghi in conferenza stampa (vedi articolo), sono ventitré i giocatori in gruppo.

VIAGGIO IN CORSO – È partito poco dopo le 17 l’aereo da Malpensa che sta portando l’Inter a Liverpool, con arrivo previsto fra poco più di un’ora. La squadra ha già svolto la rifinitura ad Appiano Gentile (vedi articolo), domani alle 21 si presenterà direttamente ad Anfield. Per il ritorno degli ottavi di Champions League c’è una montagna da scalare, avendo perso 0-2 l’andata. In gruppo, come anticipato da Simone Inzaghi, gli unici assenti sono lo squalificato Nicolò Barella e Aleksandar Kolarov, fuori dalla lista UEFA. Questo significa che per Liverpool-Inter è regolarmente a disposizione anche Ivan Perisic, che ha superato il problema fisico che l’ha tenuto fuori venerdì con la Salernitana.