Inter-Atalanta, l’8 marzo torna il social wall dedicato alle tifose nerazzurre

Stadio Giuseppe Meazza – San Siro @Inter-News.it

Inter-Atalanta si giocherà lunedì 8 marzo, cioè per la Giornata dedicata alla donna. Proprio per questo motivo il Social Wall a San Siro sarà dedicato proprio alle tifose nerazzurre.

8 MARZO – Inter-Atalanta si giocherà nella Giornata internazionale della donna e per questo motivo il Social Wall Together as a team, powered by Starcasinò Sport, sarà dedicato alle tifose nerazzurre che potranno essere protagoniste con i propri selfie sulla terza fila di LED a bordocampo e avranno la possibilità di sostenere da casa la squadra. Quella di lunedì sarà una serata speciale dentro e fuori dal campo, come ha raccontato Francesca Broggi, Marketing Manager di Starcasinò Sport, match sponsor di Inter-Atalanta: «Sono molto orgogliosa, in quanto donna e responsabile marketing di StarCasinò Sport, di poter raccontare il calcio da un’angolatura diversa. L’Inter scenderà in campo per il match contro l’Atalanta, gara di cui saremo match sponsor, proprio l’8 marzo. In occasione dell’International Women’s Day, abbiamo ritenuto importante coinvolgere le ragazze dell’Inter femminile. Un piccolo pensiero, che in questo caso è una scatola di cioccolatini personalizzata, è il minimo per ricordare loro quanto siano speciali, sia in campo che fuori dal campo, tutti i giorni».

Fonte: Inter.it