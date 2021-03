Inter, la probabile formazione contro l’Atalanta: Conte punta sulle certezze

Neanche il tempo di metabolizzare il successo contro il Parma che l’Inter di Antonio Conte deve preparare il match delicatissimo di lunedì sera a San Siro contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini (QUI la probabile formazione degli ospiti).

SICUREZZE – Antonio Conte ha ormai scelto la sua Inter. Il tecnico nerazzurro ha ormai il suo undici base che cambia solo in caso di leggero turn-over (Sanchez per Lautaro Martinez a Parma, ndr) oppure squalifiche (Darmian per Hakimi contro il Genoa). L’Inter infatti è la squadra in Serie A che ha utilizzato meno giocatori (QUI la classifica). Contro l’Atalanta – salvo clamorosi colpi di scena – il tecnico leccese è pronto a confermare dieci/undicesimi della squadra che si è imposta giovedì sera. L’unico cambio sarà in attacco dove Lautaro Martinez si riprenderà il suo posto da titolare a discapito di Alexis Sanchez.

PROBABILE FORMAZIONE – Questa la probabile formazione dell’Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.