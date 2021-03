Atalanta, torna de Roon: Gasperini punta sull’attacco pesante contro l’Inter

Condividi questo articolo

Luis Muriel e Marten de Roon (Photo by Enrico Locci/Getty Images via OneFootball)

Lunedì alle 20.45 si giocherà Inter-Atalanta. Il match di San Siro sarà valido per la 26esima giornata della Serie A 2020/2021. Ecco le ultime – secondo “Sky Sport” – sulla probabile formazione di Gian Piero Gasperini.

SCELTE – “A Milano sarà ancora assente Hateboer con Maehle pronto per un’altra partenza da titolare a destra. In difesa ci sarà Toloi con Palomino che scivola quindi in panchina. A centrocampo de Roon rientra dalla squalifica e si posizionerà al fianco di Freuler. Per provare a fare bottino pieno a San Siro Gasperini sta pensando a un attacco bello pesante con il duo colombiano Muriel–Zapata che è in pole. Alle loro spalle Pessina con Ilicic pronto a subentrare a gara in corso”.

PROBABILE FORMAZIONE – Questo l’undici con cui l’Atalanta potrebbe scendere in campo a Milano: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata.

Fonte: sport.sky.it