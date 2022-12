Inter, Appiano Gentile aperto per pochi: alcuni si allenano lo stesso – TS

L’Inter ha dato tre giorni liberi (oggi è il secondo) dopo la vittoria in amichevole a Reggio Calabria. Non per l’intera squadra: Tuttosport cita i nomi di chi ieri si è presentato lo stesso ad Appiano Gentile.

POCHI IN CAMPO – Per l’Inter la ripresa degli allenamenti è prevista per lunedì pomeriggio, il 26 dicembre, quando Simone Inzaghi tornerà ad Appiano Gentile. Da lì ripartenza vera e propria, in vista dell’amichevole di giovedì 29 contro il Sassuolo ma soprattutto del Napoli il 4 gennaio. Ieri non era prevista una seduta alla Pinetina, ma qualcuno si è presentato lo stesso. Tuttosport cita gli infortunati (l’infermeria ora si è ridotta a Joaquin Correa e Danilo D’Ambrosio) più Stefan de Vrij. Il difensore è l’unico dei convocati dell’Inter ai Mondiali che non ha fatto nemmeno un minuto in Qatar.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini