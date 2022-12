Lukaku e Dzeko, l’Inter studia il grande ritorno in coppia: un obiettivo – CdS

Lukaku e Dzeko hanno giocato assieme l’amichevole contro la Reggina di avantieri. Ora Inzaghi pensa a come confermare la coppia in Inter-Napoli, fra undici giorni: il Corriere dello Sport segnala l’obiettivo.

DI RITORNO – Edin Dzeko e Romelu Lukaku non condividevano il campo da Lecce-Inter, prima giornata di Serie A il 13 agosto. Lì il bosniaco entrò al 67′, sull’1-1, per un tridente pesante con Lautaro Martinez che portò al gol di Denzel Dumfries all’ultimo secondo. Stavolta invece sono partiti titolari assieme, nell’amichevole contro la Reggina. E hanno segnato entrambi (vedi highlights). Per il Corriere dello Sport il fatto che Lukaku abbia giocato quasi per intero l’amichevole (ottantasette minuti) è un segnale sulla sua volontà di riprendersi l’Inter e il tempo perso coi vari infortuni. Con Lautaro Martinez ancora in Argentina, Simone Inzaghi valuta un altro test per la coppia d’attacco. Sarà giovedì prossimo contro il Sassuolo, dove Dzeko a ottobre ha segnato una doppietta. Lì saranno fatte le prove generali in vista di Inter-Napoli, il big match che fra undici giorni (mercoledì 4 gennaio alle 20.45) riaprirà la Serie A. Per Lukaku l’obiettivo è lasciare alle spalle i tanti problemi fisici e mettere la firma sulla seconda parte di stagione: l’Inter lo attende tirato a lucido.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona