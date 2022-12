Napoli, Spalletti carica la squadra in vista dell’Inter con la… scaramanzia! – CdS

Il Napoli sarà il prossimo avversario dell’Inter, mercoledì 4 gennaio alle 20.45 nel big match della sedicesima giornata di Serie A. Spalletti, riporta il Corriere dello Sport, ha scelto un regalo particolare per i suoi.

SÌ ALLA SCARAMANZIA – Il Napoli ha chiuso ieri, con l’ultimo allenamento, le attività prima di Natale (vedi articolo). Per la squadra di Luciano Spalletti la ripresa sarà martedì 27 a Castel Volturno, un giorno dopo quella dell’Inter. Da lì i partenopei non si fermeranno più in vista del big match del Meazza che apre il 2023. Il Corriere dello Sport racconta una particolarità: giovedì sera, in occasione della festa di Natale a Posillipo, Spalletti ha regalato un corno portafortuna a tutti i suoi giocatori. Una scaramanzia tutta napoletana, che l’allenatore del Napoli vuole aiuti già dall’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini