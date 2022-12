Napoli, breve pausa natalizia poi di nuovo testa all’Inter: fissata la ripresa

Il Napoli di Spalletti, avversario dell’Inter in campionato il 4 gennaio nel match valevole per la sedicesima giornata di Serie A, ha chiuso il ciclo di amichevoli perdendo contro il Lille. Stamattina gli azzurri hanno svolto l’ultimo allenamento pre Natale, ma il rientro è stato già fissato. Di seguito le ultime di Sky Sport

RIENTRO FISSATO – Il Napoli di Luciano Spalletti, primo in classifica con molti punti di vantaggio sulle inseguitrici, durante le amichevoli di dicembre non ha particolarmente brillando, perdendo 4-1 contro il Lille allo stadio “Diego Maradona”. Stamani gli azzurri hanno svolto l’ultimo allenamento prima del rompete le righe natalizio (vedi articolo) che comunque sarà breve: la ripresa dei lavori è stata fissata per il pomeriggio di martedì 27 dicembre a Castel Volturno.