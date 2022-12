Handanovic in scadenza, due nomi in pole per l’Inter con un intoppo – CdS

Tra i vari calciatori in scadenza all’Inter c’è anche Handanovic, il cui futuro è ancora molto incerto. Il portiere sloveno potrebbe decidere di non rinnovare. La società inizia a guardarsi intorno in cerca di un sostituto. Secondo il Corriere dello Sport già sondati due profili in particolare, uno dalla Serie A e l’altro dalla Premier League.

NUOVO PORTIERE − In casa Inter la situazione rinnovi continua a tenere molto impegnata la dirigenza. Uno dei calciatori in scadenza a fine stagione è Samir Handanovic. Lo sloveno non ha ancora le idee chiare sul suo futuro e per questo il club è pronto a correre ai ripari. Se il portiere dovesse decidere di non rinnovare la società è pronta a tornare sul mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra sta già sondando diversi profili. In particolare sono due i nomi in pole position per un eventuale dopo Handanovic. Uno è quello di Neto, portiere ex Serie A attualmente in forza al Bournemouth in Premier League. L’altro è invece Alessio Cragno, che in passato era già stato accostato ai nerazzurri. L’acquisto dell’estremo difensore italiano potrebbe però essere un problema per l’Inter. Il giocatore è attualmente tesserato con il Monza, ma il suo cartellino è di proprietà del Cagliari che in estate lo ha ceduto in prestito ai brianzoli. Se il club di proprietà di Silvio Berlusconi dovesse salvarsi, scatterebbe in automatico la clausola dell’obbligo di riscatto. Per questo motivo l’Inter sta valutando anche altre possibilità (vedi articolo) per il post-Handanovic.

