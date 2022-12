Inter, su Rossi forte concorrenza. Quale sarà il prossimo club del portiere?

Pochi giorni fa si è parlato di un interesse dell’Inter per Agustin Rossi, il portiere del Boca Juniors in scadenza di contratto, per il 2023 come secondo portiere. Secondo Globo Esporte sembra già certo il suo futuro.

BRASILE – L’Inter ha una situazione non molto chiara tra i pali per il prossimo anno. Samir Handanovic e Alex Cordaz sono in scadenza di contratto e daranno molto probabilmente l’addio ai colori nerazzurri. Il ruolo di secondo portiere è scoperto e la dirigenza sta già sondando alcuni nomi: tra questi c’è quello di Agustin Rossi. Il portiere del Boca Juniors potrebbe lasciare il suo club a parametro zero quest’estate, ma secondo Globo Esporte è certo il suo futuro. Il Flamengo sta preparando la documentazione per iniziare le trattative con Rossi nella prima settimana di gennaio, anticipando l’eventuale concorrenza dell’Inter. La società nerazzurra dovrà perciò cambiare obiettivo e osservare altri giocatori.