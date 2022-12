Maignan, la Supercoppa Italiana Milan-Inter si allontana. Anche in caso di OK – TS

Maignan difficilmente giocherà la Supercoppa Italiana Milan-Inter, il 18 gennaio in Arabia Saudita. Dopo l’esito degli esami ieri (vedi articolo) la sensazione, data da Tuttosport, è che servirà ancora tempo per rivederlo in campo.

STOP PROLUNGATO – Per Mike Maignan l’infortunio al polpaccio sinistro, per il quale si è fatto male due volte, non è ancora guarito. Il Milan ribadisce come non ci sia stata una ricaduta, ma la sua ripresa procede molto a rilento. Questa settimana non ha mai lavorato in gruppo con la squadra e la sensazione è che qualcosa sia accaduto di recente. I prossimi esami saranno svolti fra due settimane, di certo Maignan salterà Salernitana e Roma. Non solo: per Tuttosport anche la Supercoppa Italiana del 18 gennaio, Milan-Inter a Riyad, è a forte rischio. Questo perché, anche avendo l’OK dal consulto di inizio 2023, dovrà ritrovare la giusta condizione e riabituarsi fra i pali. L’ultima partita di Maignan è del 22 settembre, peraltro con la Francia: quando arriverà quella con l’Inter saranno passati quattro mesi.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini