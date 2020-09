Inter, allenamento diviso in due gruppi. Barella, pericolo rientrato – Sky

Nicolò Barella e Christian Eriksen

L’Inter continua a lavorare in vista della prima partita di campionato, in programma sabato 26 settembre alle ore 20.45 a San Siro contro la Fiorentina. Secondo Matteo Barzaghi, Nicolò Barella sta meglio dopo la botta presa contro il Lugano (vedi articolo). Di seguito le sue dichiarazioni

ALLARME RIENTRATO – L’Inter continua a lavorare in vista della Fiorentina. Allarme rientrato per Nicolò Barella, come afferma Matteo Barzaghi: «Oggi allenamento diviso in due gruppi per l’Inter. Per quanto riguarda Barella, il pericolo è rientrato dopo la botta presa contro il Lugano, nel senso che oggi non si segnalano problemi».