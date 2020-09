Protti: “Inter, stagione straordinaria. Conte tra i migliori. Con lui l’Inter…”

Antonio Conte SPAL-Inter

La stagione 2019/20 dell’Inter non può che essere definita ottima. È di questa idea l’ex centravanti Igor Protti, che ai microfoni di “TMW Radio” esalta la finale di Europa League e il secondo posto in campionato. E l’ex cannoniere vede in Conte la figura chiave di questa crescita.

GIUDIZI – La valutazione della stagione dell’Inter, la prima di Antonio Conte a Milano, si attesta sui livelli dell’ottimo. A dirlo è Igor Protti, che esalta i risultati conseguiti dai nerazzurri fino a un mese fa. E nega che la finale di Europa League persa possa ridefinire questo giudizio. Ecco le sue parole: «L’Inter l’occasione l’ha avuta, ha fatto la sua partita. Secondo me non è stata [un’occasione] sprecata: quando si arriva a giocarsi una competizione in una partita secca può succedere di vincere o perdere. E penso che non tantissimi credevano che arrivassero in finale, così come a inizio anno non pensavano avrebbero concluso a -1 dalla Juventus. Secondo me l’Inter ha fatto una straordinaria stagione. Chiaro che vincere l’Europa League sarebbe stato straordinario».

OBIETTIVO – E Protti esprime il proprio parere anche sul mercato dei nerazzurri. Le mosse della dirigenza mirano ad accontentare Antonio Conte. Achraf Hakimi e Aleksandar Kolarov sono colpi in tal senso, così come quello (probabile) di Arturo Vidal. Il pensiero dell’ex attaccante sulle ambizioni dell’Inter: «Secondo me se la giocheranno [con la Juventus] fino alla fine. Anche per la conferma dell’allenatore, che considero tra i migliori. Al di là del fatto che a qualcuno possa stare o meno simpatico (ride, ndr). Sono abituato a giudicare per quelli che sono i fatti, i numeri e quello che uno dimostra. E Conte ha dimostrato di essere un grande allenatore. La squadra ripartirà da un livello più alto».