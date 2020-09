Inter Primavera, amichevole pre-campionato contro la Pro Sesto: il risultato

Condividi questo articolo

Armando Madonna Inter Primavera

L’Inter Primavera di Armando Madonna ha disputato il suo ultimo incontro amichevole prima dell’inizio del campionato contro la Prima Squadra della Pro Sesto. Di seguito il report della sfida, pubblicato dal sito ufficiale del club nerazzurro

ULTIMA AMICHEVOLE – L’Inter Primavera di Armando Madonna continua a lavorare in vista della prima partita di campionato, in programma sabato alle 13.00 contro la Sampdoria. I nerazzurri hanno affrontato oggi allo stadio Breda la prima squadra della Pro Sesto, in una sfida che si è chiusa sul risultato di 1-1. La Pro Sesto sigla la rete del vantaggio al 9′ con De Respinis mentre l’Inter risponde al 3′ del secondo tempo con Bonfanti. Di seguito il tabellino del match.

PRO SESTO-INTER 1-1

Marcatori: 9′ De Respinis, 3′ st Bonfanti

PRO SESTO: 1 Del Frate; 2 Pecorini (29′ st Marchesi 14), 3 Franco (16′ st Ntube 13), 4 Gianelli, 5 Caverzasi, 6 Bosco (29′ st Maffei 20), 7 Palesi (28′ Cominetti 18 31′ st Motta 17), 8 Gualdi, 9 De Respinis (16′ st Scapuzzi 29), 10 Di Munno (10′ st Spaviero 15), 11 Mutton (10′ st Gattoni 16)

A disposizione: 12 Cavo

Allenatore: Francesco Parravicini

INTER: 1 Stankovic (15′ st Botis 21); 2 Kinkoue (1′ st Alcides 13), 4 Cortinovis (1′ st Hoti 14), 5 Moretti (1′ st Sottini 15); 7 Vezzoni (1′ st Tonoli 16), 8 Squizzato (1′ st Boscolo Chio 19), 6 Wieser (1′ st Sangalli 17), 11 Carboni (1′ st Mirarchi 20), 3 Dimarco (1′ st Moretti A.); 9 Satriano (1′ st Iliev 22), 10 Oristanio (1′ st Bonfanti 23)

Allenatore: Armando Madonna

Fonte: inter.it