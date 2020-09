Barella primo infortunato della stagione: out contro Carrarese e Pisa?

Barella Inter

Barella è uscito per infortunio dopo venti minuti dal fischio d’inizio di Inter-Lugano, partita amichevole giocata ieri al Suning Training Center. Gli aggiornamenti sulle sue condizioni in vista dell’allenamento congiunto di domani con la Carrarese

DUBBIO – Nicolò Barella ha inaugurato la nuova stagione dell’Inter facendo prendere un grosso spavento al suo allenatore. Lo scontro di gioco, avvenuto intorno al 20′ del match contro il Lugano, ha costretto il classe ’97 ad abbandonare prematuramente il terreno di gioco. Al suo posto è entrato Lucien Agoumé (in odor di partenza, QUI le ultime sulla trattativa con lo Spezia). La prima diagnosi parla di una forte contusione tra la spalla e il braccio destro (vedi articolo), ma l’Inter e Antonio Conte non vogliono prendersi rischi inutili. Ecco perché le sue condizioni saranno valutate con attenzione durante la giornata di oggi. All’orizzonte ci sono due test amichevoli per i nerazzurri: il primo (‘allenamento congiunto’) con la Carrarese è in programma domani alle 17 presso il Suning Training Center. Il secondo match, contro il Pisa, dovrebbe andare in scena sabato alle 18 a San Siro. L’Inter, infatti, non esordirà in campionato questo fine settimana; bensì nel weekend successivo contro la Fiorentina. In questa prospettiva, e con una preparazione fisica ancora da completare, è probabile che Antonio Conte preferisca non rischiare Barella, almeno contro la Carrarese, evitando di forzarne il recupero.