Inter a lavoro già da questa mattina per preparare la sfida contro il Bologna – CdS

L’Inter perde la prima partita dei gironi di UEFA Champions League, non succedeva dalla stagione 2011-2012 contro il Trabzonspor. Questa mattina squadra subito a lavoro.

DA APPIANO – Dopo l’esordio amaro in UEFA Champions League, l’Inter è già con la testa alla sfida casalinga contro il Bologna, in programma sabato alle 18. La squadra già questa mattina tornerà ad allenarsi e archiviare, almeno sotto il punto di vista del risultato, la partita contro il Real Madrid. Contro la squadra allenata da Sinisa Mihajlovic, possibile che ci siano diversi cambi e rotazioni dopo il grande dispendio di energie di ieri sera. Servirà una vittoria per cancellare l’amarezza.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno e Andrea Ramazzotti