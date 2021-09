Inter-Real Madrid 0-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Real Madrid ha fatto avviare in maniera molto amara la Champions League dei nerazzurri, con la sconfitta per 0-1 di ieri sera. Purtroppo, come inevitabile, i dati statistici non possono che tenere conto del risultato finale e con una vera e propria maledizione chiamata Rodrygo. TRE – I gol negli ultimi diciotto mesi di Rodrygo. Di questi l’attaccante brasiliano ne ha fatti due all’Inter, valsi le vittorie per il Real Madrid 3-2 il 3 novembre 2020 e 0-1 ieri sera. L’altro è al Granada in Liga lo scorso 13 maggio. Una sorta di maledizione visto che non è che ha giocato pochissimo nel parziale. CINQUE – I gironi consecutivi di Champions League cominciati in casa. L’ultima volta in trasferta risale al 2010-2011 (2-2 col Twente), poi la prima è sempre stata al Meazza. Ma senza grandi soddisfazioni. DIECI – Gli anni dopo cui l’Inter ha perso la prima partita della fase a gironi in casa in Champions League. Dopo lo 0-1 contro il Trabzonspor del 14 settembre 2011 i nerazzurri avevano iniziato con una vittoria (Tottenham, 2-1 nel 2018) e due pareggi (1-1 con lo Slavia Praga nel 2019 e 2-2 col Borussia Monchengladbach nel 2020, sempre in casa). Quella di dieci anni fa, però, è anche l’ultima volta che è stato poi superato il turno, e la qualificazione arrivò pure con una giornata di anticipo. DICIANNOVE – Le partite di Champions League dal ritorno dell’Inter nella massima competizione UEFA nella stagione 2018-2019, di cui sette contro squadre spagnole (quattro il Barcellona e tre il Real Madrid). Il bilancio continua a essere piuttosto povero, con cinque vittorie (di cui tre in trasferta), sei pareggi e ben otto sconfitte. VENTITRÉ – Gli anni di digiuno dalla vittoria nelle sfide tra Inter e Real Madrid. Dopo il 3-1 del 25 novembre 1998, con la magica doppietta di Roberto Baggio nel finale, serie nera aperta di tre sconfitte consecutive coi blancos.

