Inter-Real Madrid, Skriniar un muro. Vecino il peggiore: le pagelle – CdS

Inter-Real Madrid, Skriniar il migliore in campo, Edin Dzeko ci prova. Brozovic dirige come vuole. Vecino entra e non incide: è il peggiore. Di seguito le pagelle secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – Inter-Real Madrid, voto sufficiente per Simone Inzaghi che prepara bene la partita e nel primo tempo la sua squadra meritava qualcosa in più, il gol di Rodrygo nel secondo tempo rovina i piani nerazzurri. Secondo il quotidiano romano, Milan Skriniar è il migliore in campo nei nerazzurri: insuperabile contro qualsiasi avversario, voto 7,5. Così così Darmian e Calhanoglu: il difensore lavora bene in copertura ma non sfrutta a dovere la libertà concessa sulla sua fascia. Il turco, invece, lavora meglio di quantità e meno di qualità, e ieri i nerazzurri avevano bisogno proprio della seconda. Marcelo Brozovic gode di tanta libertà e gestisce la manovra di gioco a suo piacimento, voto 6,5. Edin Dzeko per tre volte non riesce a superare Courtois, anche per lui 6,5. Vecino entra e non fa la differenza, anzi, quasi allo scadere perde la marcatura su Camavinga, autore dell’assist: voto 5 per l’uruguaiano.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno