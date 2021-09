La difesa dell’Inter con il Real Madrid ha provato a fare le veci del portiere

Inter-Real Madrid ha visto una prestazione difensiva di alto livello da parte di Skriniar, de Vrij e Bastoni che si sono fisicamente sostituiti ad Handanovic respingendo un gran numero di tiri.

ATTACCO LIMITATO – L’Inter contro il Real Madrid ha giocato la sua miglior partita difensiva della stagione. Rispondendo così a una necessità specifica contro un attacco di alto livello. I tiri degli avversari sono stati 12, di cui però solo 2 in porta. Il lavoro di Handanovic insomma è stato davvero minimo. Per meriti specifici dei difensori.

DIFESA PRESENTE – Skriniar, de Vrij e Bastoni sono scesi in campo con l’obiettivo preciso di sterilizzare l’attacco avversario. In qualunque zona del campo, ma in particolare per quanto riguarda la pericolosità in area. Cattivi, determinati, sui livelli degli ultimi mesi dello scorso campionato. Limitare il miglior attacco della Liga a 2 sole conclusioni verso la porta è un risultato, ma non è bastato a vincere. C’è però un dato che sottolinea il loro sforzo specifico, il tentativo di far uscire Handanovic coi guantoni puliti.

SOSTITUIRSI AL PORTIERE – Parliamo delle respinte sui tiri. Skiniar, de Vrij e Bastoni ci hanno messo il fisico, il corpo, occupando l’area, in modo da evitare i rischi per quanto possibile. Il che li ha portati a mettersi fisicamente davanti alle conclusioni avversarie. Questa è la grafica delle loro respinte presa da Whoscored:

Tutte ben dentro l’area. Sono 6 di Skriniar, che giocava sul lato più pericoloso dell’attacco del Real, 2 di de Vrij e 3 di Bastoni. Questo ha permesso all’Inter di arrivare con la porta inviolata fino al minuto 89, quando Rodrygo è riuscito a tirare senza opposizione.