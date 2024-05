Sassuolo-Inter formazioni ufficiali: Inzaghi fa riposare metà squadra

Sassuolo-Inter in campo tra poco per la partita della 35ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 20:45 presso il “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia. Inzaghi vara le rotazioni di fine stagione, dando spazio non solo ad Audero in porta. Metà titolari in panchina. Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Inter in Serie A

SASSUOLO (3-4-1-2): 47 Consigli; 5 Erlic, 13 G. Ferrari ©, 19 Kumbulla; 22 Toljan, 7 Matheus Henrique, 35 Lipani, 43 Doig; 42 Thorstvedt; 9 Pinamonti, 45 Laurienté.

A disposizione: 25 Pegolo, 28 Cragno; 2 Missori, 3 Pedersen, 6 Racic, 8 Mulattieri, 11 Bajrami, 14 Obiang, 15 Ceide, 21 Viti, 23 Volpato, 24 Boloca.

Allenatore: Davide Ballardini

Serie A: le formazioni ufficiali di Sassuolo-Inter

INTER (3-5-2): 77 Audero; 28 Pavard, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 70 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro; 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 9 M. Thuram, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 31 Bisseck, 32 F. Dimarco, 36 Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi

