Gosens, titolare o meno è pronto a dare il suo contributo a Inzaghi

Gosens è pronto per dare il suo contributo all’Inter dopo il suo arrivo. Dal primo minuto o a partita in corso, sarà un’arma decisiva a partire già dalla sfida con il Torino.

ARMA IN PIÙ – Robin Gosens è arrivato nel mercato di gennaio dall’Atalanta e ancora infortunato, ma adesso è finalmente pronto per dare il suo contributo alla squadra. Preso in ottica futura come possibile titolare in caso di partenza di Ivan Perisic, ora può diventare un’arma micidiale a partita in corso o dal primo minuto. Il tedesco si è lasciato alle spalle il brutto infortunio muscolare al bicipite femorale che, complice una ricaduta a fine novembre, lo ha tenuto fermo per diversi mesi. A marzo l’esordio con la maglia dell’Inter gli ultimi minuti del derby di Coppa Italia, tre giorno dopo il suo debutto a partita in corso contro la Salernitana, dove ha messo a segno il primo assist vincente per Edin Dzeko. Contro il Liverpool, probabilmente Simone Inzaghi lo avrebbe fatto entrare se non fosse stato per l’espulsione di Alexis Sanchez, ma contro il Torino potrebbe aumentare il suo minutaggio. La sensazione, al momento, è che Simone Inzaghi preferisca ancora Ivan Perisic, e non è dunque da escludere una chance dal 1′ sabato prossimo contro la Fiorentina.